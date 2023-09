Mas a realidade tem sido bastante diferente. As únicas partidas que o meia-atacante disputou vestindo o tradicional uniforme merengue foram pelo Castilla, o time B do clube espanhol.

Reinier foi emprestado primeiro ao Borussia Dortmund, um tradicional desenvolvedor de jovens talentos. Mas os alemães só não o devolveram antes do fim do contrato de dois anos por conta das cláusulas previstas no acordo. Na temporada passada, acabou cedido ao Girona e também não decolou.

Os seguidos insucessos dificultaram bastante a tarefa do Real de encontrar um time para dar abrigo ao brasileiro em 2023/24. O Frosinone apareceu de última hora, como um proposta salvadora, em um momento em que os espanhóis já consideravam mandar o jovem de volta ao Castilla.

Melhor que o esperado

Com um elenco modesto e retornando à primeira divisão, o Frosinone vem tendo um início de temporada surpreendentemente bom até mesmo para seus torcedores mais otimistas.

O time dirigido por Eusebio di Francesco venceu dois dos quatro primeiros jogos que disputou no Italiano (Atalanta e Sassuolo) e iniciou a quinta rodada na sexta posição, com sete pontos, mesma pontuação do Napoli, atual campeão da Serie A.