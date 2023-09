O caso mais conhecido é o da inglesa Madelene Wright. Demitida do Charlton em 2020 depois de ter sido flagrada bebendo champanhe ao lado de amigos enquanto dirigia uma Range Rover, a atacante abriu uma conta no OnlyFans e faturou 500 mil libras (R$ 3 milhões) no primeiro ano de atuação nesse mercado.

Ela ficou afastada dos gramados durante três anos. No começo do mês, assinou com o Leyton Orient, da sétima divisão inglesa, e retornou ao futebol. Mas não abandonou a carreira de modelo e agora se divide entre os dois trabalhos.