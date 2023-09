Destaque do Athletico-PR e um dos principais candidatos a vestir a camisa 9 da seleção na próxima Copa do Mundo, Vitor Roque será jogador do Barcelona. A questão é que ninguém sabe ao certo quanto.

A contratação do jovem atacante de 18 anos já foi até anunciada pelo clube culé. No entanto, sua data de desembarque na Catalunha continua sendo uma pergunta sem resposta.

Sem muita certeza do que acontecerá nos próximos meses, a equipe paranaense e o estafe do jogador trabalharam com duas datas para a efetivação do negócio: janeiro de 2024 ou a janela de transferências de julho, depois do encerramento da atual temporada do futebol europeu.