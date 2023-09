Apesar de não ser um nome muito conhecido no cenário esportivo, sua demissão teve bastante cobertura da imprensa inglesa. Com a repercussão, a jogadora viu seu número de seguidores nas redes crescer exponencialmente e percebeu que poderia construiu uma nova carreira no "mundo digital".

Hoje, Wright é seguida por 325 mil pessoas no Instagram, 82.900 no Twitter e 13.400 no TikTok.

É com a venda de conteúdo adulto que a inglesa obtém mais renda, mesmo fechando algumas parcerias comerciais e trabalhando também como influenciadora digital.

A atacante abriu conta no OnlyFans em 2021 e, no primeiro ano negociando ensaios e vídeos sensuais, ganhou 500 mil libras (R$ 3 milhões). Seu faturamento continua alto desde então, ainda que ela não divulgue mais os valores recebidos.

Wright sempre ressaltou nas entrevistas que concedia que sonhava com um retorno ao futebol, o que só aconteceu agora, aos 25 anos.

Pelo menos nesse primeiro momento, a inglesa pretende conciliar as duas carreiras. Ela, aliás, aumentou o preço da assinatura do seu conteúdo no OnlyFans, que agora custa US$ 33 (R$ 204) por mês.