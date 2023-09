Pereyra foi para o Velho Continente em 2011, negociado pelo River Plate. Ao longo dos últimos 12 anos, defendeu três clubes diferentes: Udinese, Juventus e Watford.

Ainda dentro das possibilidades na Europa, seu maior desejo era mesmo continuar na Udinese por se tratar de um time ao qual já está adaptado e de uma cidade (Udine) onde já constituiu residência com sua família. Por isso, optou por continuar na Itália a se transferir para o Besiktas, da Turquia.

Até quando os clubes brasileiros podem contratar?

Apesar de a janela de transferências no Brasil estar fechada há mais de um mês, desde o dia 3 de agosto, os times do país pentacampeão mundial ainda podem continuar se reforçando com jogadores que estejam sem contrato, como era o caso de Pereyra.

Mas essa festa está para terminar. O prazo para registro de novos atletas na primeira divisão nacional termina nesta sexta-feira.

Na verdade, o período oficial de inscrições na Série A do Brasileiro-2023 terminou lá em 25 de agosto. Mas existe um item no regulamento que permite que os clubes troquem até oito jogadores do seu elenco até 15 de setembro, o que, na prática, libera novas contratações.