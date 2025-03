Conselheiro do Corinthians se declara impedido de julgar recurso da Pixbet

A disputa jurídica travada pela Pixbet com o Corinthians cruzou o caminho de um conselheiro do Corinthians no Tribunal de Justiça de São Paulo.

O desembargador Ademir Benedito, membro do Conselho Deliberativo (CD) do Alvinegro, faz parte do Órgão Especial responsável por julgar um dos recursos da Pix Star Brasilian, que detém a marca da ex-patrocinadora corintiana.

Ao se deparar com o caso, Benedito, que também integra o Cori (Conselho de Orientação da agremiação) se declarou impedido de participar do julgamento. A atitude é praxe nos casos em que magistrados têm relação com uma das partes do processo. Procurado, ele preferiu não dar declarações sobre o assunto.