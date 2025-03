Luana Piovani tenta derrubar sigilo de queixa-crime apresentada por Neymar

Após pedido do jogador, o segredo de Justiça foi decretado sob o argumento de que a intimidade das partes deve prevalecer sobre o interesse público.

O advogado de Piovani também argumenta que os fatos tratados na queixa-crime, relativos à PEC da privatização das praias, ocorreram em meio a um debate público.

A defesa dela sustenta que o sigilo não se justifica porque os fatos em debate "sempre foram expostos por aquele que, atualmente, alega ser necessária a defesa da intimidade das partes".

De acordo com o relatório do desembargador relator do caso, o advogado de Piovani aponta que Neymar nunca tratou os fatos analisados agora pela Justiça como íntimos, pois "foram expostos por ele em seu perfil no Instagram, com 224 milhões de seguidores [hoje são 229 milhões]".

O relator ressalta que não houve pedido de liminar no mandado de segurança, assim, a Turma Julgadora responsável pelo assunto deve deliberar sobre o pedido no momento oportuno.

Relembre o caso