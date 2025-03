Palmeiras: Abel assume risco de azedar relação ao criticar Estêvão e Veiga

Abel Ferreira costuma proteger seus jogadores durante as entrevistas coletivas. Suas críticas à imprensa e aos árbitros desviam o foco dos defeitos do Palmeiras. Porém, a derrota do Alviverde para o Corinthians, por 1 a 0, no último domingo (16), na abertura da final do Paulistão, fez o treinador quebrar essa rotina.

Depois do clássico, o português criticou, com razão, Raphael Veiga e Estêvão numa marcante mudança de postura.