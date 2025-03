Corte escancara precipitação de Dorival ao convocar Neymar para a seleção

O corte de Neymar da seleção brasileira, por lesão, escancara a precipitação de Dorival Júnior ao convocá-lo.

O astro do Santos ainda está tentando voltar a jogar pelo menos perto de seu melhor nível e não havia justificado merecer uma vaga na seleção apenas por seu futebol atual.

Nessa fase, um dos desafios do atacante é conseguir se manter sem lesões para ganhar ritmo de jogo. E ele não conseguiu. Ficou no banco na semifinal do Paulista, contra o Corinthians, depois de ser convocado, e foi desconvocado na última sexta (14) por não melhorar.