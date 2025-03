Giuliano quer retomar cobrança na Justiça contra Corinthians; clube rebate

Giuliano pede para que sejam penhorados até 15% de tudo que o clube tenha para receber da Globo pela venda de direitos de transmissão.

A mesma solicitação foi feita em relação a eventuais premiações a serem pagas pela FPF (Federação Paulista de Futebol) e pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

O pedido também vale para valores que a agremiação tenha para serem repassados pela Esportes Gaming, detentora da marca Esportes da Sorte, patrocinadora do Timão.

Corinthians contesta

Em petição assinada também no último dia 6, o Alvinegro afirmou à Justiça que o crédito cobrado por Giuliano está arrolado no RCE (Regime Centralizado de Execuções) pedido pelo Corinthians à Justiça. Assim, a empresa do meia deve se sujeitar ao RCE para receber a quantia juntamente com outros credores no entendimento dos defensores da agremiação.

O clube também apontou nos autos que obteve a suspensão de todas as execuções contra ele até a homologação do plano de pagamento aos credores no Regime Centralizado de Execuções. Por isso, o Alvinegro pediu a suspensão do processo promovido por Giuliano com a cobrança sendo feita no RCE.