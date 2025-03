Críticas de torcedores a Memphis têm pedidos de devolução da 10 para Garro

Também não passou batido o fato de Memphis ter ficado com a camisa 10, antes vestida por Garro. Como revelou a coluna, o Corinthians garantiu em contrato que o holandês usaria a 10 partir de 2025. Houve ainda pedido para o atacante deixar o Alvinegro.

"O que aconteceu com seu futebol?", perguntou a torcedora identificada como "amandaozx". "Ganha R$ 3 milhões por mês para pipocar em jogos decisivos?", escreveu o responsável pelo perfil "zaqui_nunes". "Devolve a 10 para o Garro, está jogando p... nenhuma", foi o pedido de "tartilas".

A parceria musical do holandês com o MC Hariel foi lembrada por "ricamilo", que indagou: "vai fazer musiquinha agora com o Hariel?"

Vários críticos citaram a relação de Memphis com Neymar, atacante do Santos. "Neymar está atrasando seu lado, mano. Corre enquanto é tempo", escreveu "adrianoeuricopersonal".