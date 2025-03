Operação da Polícia Civil tem sete presos e 2.200 artigos falsos de times

Os presos eram responsáveis pelas lojas. A coluna não teve acesso aos nomes deles. Segundo o delegado Wagner Martins Carrasco de Oliveira, da 1ª Delegacia da DIG do Deic, foi estipulada fiança de um salário mínimo (R$ 1.518,00) para cada um. O pagamento permite que eles respondam em liberdade a crime contra a Lei Geral do Esporte, de acordo com Oliveira.

A pena para quem falsifica produtos ligados a organizações esportivas varia de um mês a três anos de detenção ou multa. Importar, vender, expor ou manter esses produtos piratas em estoque tem previsão de dois a quatro anos de reclusão e multa.

"O levantamento foi efetuado por cerca de dois meses e alguns clubes tiveram participação e interesse nesse combate à pirataria", disse o delgado da DIG sobre a operação.

"Corinthians e Santos trabalham em conjunto com a Polícia Civil indicando possíveis alvos", afirmou à coluna Ricardo Magno Bianchini da Silva, do escritório Bianchini Advogados, que atua nessa área para os dois clubes, entre outros, e que acompanhou a operação.