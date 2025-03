Com final do Paulistão, Corinthians supera projeção feita em orçamento

Ao bater o Santos por 2 a 1, no último domingo, e se classificar para a final do Paulistão, o Corinthians superou a projeção feita em seu orçamento para a competição.

Para calcular o montante a ser arrecadado pelo clube com direitos de TV variáveis de acordo com o desempenho esportivo, a diretoria projetou a chegada do time nas semifinais do Campeonato Paulista.

O valor esperado especificamente pela performance na competição estadual não está registrado no documento. O total previsto com direitos de TV em 2025 foi anotado em R$ 340 milhões.