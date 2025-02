Vice é vetado em delegação do Corinthians; clube diz não ser necessário

Outra pergunta foi se na viagem para a Venezuela estarão presentes, a convite do presidente, conselheiros, diretores de outras áreas, além do futebol, e patrocinadores ou algum outro convidado. Por fim, a coluna perguntou se a viagem será em avião fretado.

A resposta foi dada em forma de nota do clube. Confira:

"Os vice-presidentes atuam apenas quando o presidente não puder estar presente e se licenciar do cargo por algum motivo. Durante as viagens que o presidente Augusto Melo estiver, não há necessidade deles estarem também. Os convidados da viagem são de responsabilidade da diretoria e do futebol. O Corinthians viaja de voo fretado desde 2020".

Histórico

O novo episódio engrossa a lista de divergências entre Augusto e seus vices. Como mostrou a coluna, o presidente enfrentou uma crise com seus vice-presidentes por causa do credenciamento de ambos para o clássico com o Santos, na última quarta.

Osmar Stabile, primeiro vice-presidente, enviou mensagem por escrito para Augusto afirmando ter sido informado por um funcionário que trabalha na Neo Química Arena de que as credenciais dos vices para circular pelo estádio tinham sido cassadas. O credenciamento de ambos foi regularizado após o comunicado.