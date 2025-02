Com dificuldade para se classificar, Palmeiras se destaca em estatísticas

O Palmeiras é o único dos quatro principais times de São Paulo que não lidera a sua chave no Campeonato Paulista. Diferentemente da liderança ostentada por Corinthians, Santos e São Paulo, a equipe de Abel Ferreira ocupa a terceira posição do Grupo D, atrás de São Bernardo e Ponte Preta, e corre o risco de não se classificar para as quartas de final. Só os dois primeiros de cada chave avançam. Apesar do cenário difícil, o Alviverde aparece entre os melhores em estatísticas importantes na competição.

De acordo com o Sofascore, o atual tricampeão paulista é o time que mais finaliza em média por jogo. São 17,2 arremates por partida. O Novorizontino é o segundo, com 17,1 conclusões em média.

O Alviverde lidera o ranking de desarmes. São 19,2 desarmes por apresentação contra 18,4 do Corinthians, segundo melhor nesse quesito.