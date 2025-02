Corinthians: credencial gerou crise entre Augusto e vices antes de clássico

Às vésperas do clássico com o Santos, na última quarta (12), Augusto Melo, presidente do Corinthians, enfrentou uma crise com seus vice-presidentes por causa do credenciamento de ambos.

O episódio ficou registrado em mensagem por escrito enviada, na última segunda (10), por Osmar Stabile, primeiro vice, ao presidente (leia o texto na íntegra ao final do post).

Ele contou ao dirigente máximo do clube ter sido informado por um funcionário que trabalha na Neo Química Arena de que as credenciais dos vices para circular pelo estádio tinham sido cassadas. A informação sobre o problema com o credenciamento da dupla de cartolas foi publicada inicialmente pelo Blog do Paulinho.