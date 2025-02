Vai de Bet diz que topou pagar camarote a pedido da Gaviões; torcida nega

Procurada pela coluna, a uniformizada disse desconhecer a contratação de camarote relacionado à entidade ou a seus sócios.

Amilton Alves de Brito, o Padinho, presidente da Gaviões na ocasião em que o acordo com a Vai de Bet (por meio da empresa que detém a marca, a Betpix) foi fechado, negou o pedido e o uso do camarote (leia mais sobre as repostas do ex-presidente e da torcida na sequência do post).

A coluna apurou que a GCS assinou contrato com a Gaviões pela intermediação do acordo com o site de apostas. O trato não menciona camarote no estádio corintiano.

O questionamento sobre a relação do site de apostas com o espaço destinado para a GCS foi feito como parte do inquérito policial que apura desdobramentos do pagamento de comissão pela intermediação do contrato de patrocínio entre Vai de Bet e Corinthians.

A investigação é conduzida pelo delegado Tiago Fernando Correia, da 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).

Leia a seguir a resposta dada por escrito pela Vai de Bet à polícia: