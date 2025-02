Justiça suspende cobrança de R$ 43,2 milhões de agente contra Corinthians

No dia 6 deste mês, o clube foi citado para quitar em três dias débito de R$ 322.451,11 com a empresa do agente. Em 21 de janeiro, o mesmo aconteceu em cobrança de R$ 24.570.561,19 feita pelo empresário. Todas as decisões citadas neste post foram em primeira instância, e os valores estão sujeitos a atualizações.

Os débitos cobrados por Bertolucci e sua empresa foram apresentados à Justiça pelo Corinthians no final do ano passado, quando o clube fez o pedido pelo RCE.

O valor devido registrado pelo Alvinegro foi de cerca de R$ 78,2 milhões. O empresário aparece como o maior credor incluído no Regime Centralizado de Execuções.

Pelo RCE, todos os credores recebem uma quantia mensal até a quitação. O plano apresentado pelo Corinthians à Justiça projeta o pagamento de todos os débitos em 10 anos.