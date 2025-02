CPI vota pedido para PF explicar transferência do 'Rei do Rebaixamento'

O requerimento para cobrar esclarecimentos da PF é de autoria do senador Carlos Portinho (PL-RJ). Ele pede que as informações sejam prestadas pelo diretor-geral da PF, Andrei Augusto Passos Rodrigues.

Portinho quer saber quais os procedimentos adotados até agora para efetivar a transferência de Rogatto para o Brasil, se a PF mantém diálogo com a Interpol sobre o caso e se há previsão de data para a chegada do empresário.

Caso não exista essa previsão, o senador pede para que sejam informadas as medidas tomadas para acelerar o processo.

O requerimento também solicita informações sobre eventual assistência jurídica que Rogatto esteja recebendo.

Ao justificar os pedidos, o senador aponta que o empresário confessou ter praticado manipulação de resultados de jogos com lucro ilícito de R$ 300 milhões. Ele ainda cita que o empresário afirmou em depoimento à CPI, no ano passado, que rebaixou 42 clubes com suas ações.

Trecho do requerimento diz que a demora para a transferência de Rogatto ao Brasil compromete a celeridade das apurações e a colaboração do investigado com a comissão.