Romeu Tuma Jr. fala em movimento contra poder fiscalizador no Corinthians

O Augusto te acusa de ser parcial. Vocês têm uma divergência séria. Isso está deflagrado. O presidente do Conselho tem que agir de maneira neutra. Como é possível se manter neutro e parecer neutro no meio de uma briga deflagrada com o dirigente que é o alvo do impeachment?

Tuma Jr.- Primeiro, eu não tenho briga deflagrada com ele. Eu apenas respondo certas acusações que ele faz, eu sempre defendendo o órgão fiscalizador do Conselho. Eu não faço defesa pessoal minha. Segundo, ainda que ele me ataque várias vezes, eu sempre falei que eu respeito o Augusto, a figura do presidente. E o principal disso: eu cumpro o estatuto. Então, não tem como eu ser parcial cumprindo estatuto.

O que diz Augusto

Confira as respostas do presidente do Corinthians sobre temas quem que ele foi citado na entrevista.

O senhor tem conhecimento de que o chefe da segurança do clube, num primeiro momento, proibiu a entrada da Polícia Militar para fazer uma varredura no Parque São Jorge no dia da última reunião do Conselho Deliberativo? Naquele dia, começou a trabalhar um novo chefe de segurança?

O senhor tem conhecimento de que o mesmo funcionário informou ao presidente do Conselho que o senhor havia vetado a presença da PM? Esse veto ocorreu? Se sim, quem o convenceu a autorizar a entrada da PM para a varredura?