Para presidente, Neymar faz Santos recuperar nível de receita após Série B

A partir de agora, a exposição do clube, no Brasil e no mundo, tende a aumentar e o Santos já está trabalhando para que a chegada do jogador tenha um impacto esportivo e financeiro.

É difícil medir o impacto, em tão pouco tempo, da chegada de um dos maiores jogadores do futebol mundial, mas a certeza é que será muito positivo. Já estamos com mais de 70 mil sócios torcedores.

E aproveito para fazer um apelo ao santista. Se for possível para você, seja um sócio torcedor. Porque você ajuda o clube a manter os ídolos, contribui no processo de reconstrução e, um caso raro no futebol, participa das decisões do futuro do clube, porque quem é Sócio Rei há mais de três anos e está em dia com as mensalidades tem direito a voto nas eleições para presidente e conselho. No Santos o sócio torcedor vota!

Pode falar um pouco do aumento de interesse de empresas em patrocinar ou fazer parceria com o Santos?

Teixeira - O retorno do Neymar eleva o Santos a um novo patamar, tanto dentro de campo quanto fora dele, então o mercado está de olho nisso também. Neymar gera maior exposição. E maior exposição é possibilidade de receita para um clube de futebol. Estamos trabalhando para aproveitar este momento e alavancar as receitas do clube com ações publicitárias, parcerias comerciais, vendas de camisas e produtos licenciados, entre outras atividades. Já fechamos com três novos patrocinadores na camisa esta semana! Vendemos uma das propriedades da camisa por um valor 12 vezes maior. O Santos também criou um departamento para proteger os direitos de propriedade intelectual do clube após acertar a contratação do jogador, no intuito de combater à pirataria.

Atuando como dirigente, o senhor viveu algum momento parecido em termos de mobilização em volta do Santos?