Justiça dá três dias para Corinthians pagar agente; clube quer suspensão

A juíza Ana Carolina Vaz Pacheco de Castro também determinou que o Alvinegro pague honorários advocatícios e despesas e custas processuais, além de já deferir expedição de penhora, em caso de não pagamento. Ela ressaltou que o Corinthians pode apresentar embargos à execução (contestação à cobrança). A decisão é padrão em ações desse tipo.

O departamento jurídico corintiano pretende se manifestar na Justiça pedindo a suspensão do processo. O clube vai mostrar que os débitos com Bertolucci e sua empresa foram incluídos no RCE (Regime Centralizado de Execuções). E que o Corinthians obteve, em dezembro do ano passado, liminar que suspendeu todas as execuções contra ele. A medida foi deferida no processo em que a agremiação pediu o RCE.

A expectativa do Corinthians é de que a suspensão da cobrança seja feita assim que o clube informar à juíza a respeito do RCE, que também evita novas penhoras e bloqueios.

Bertolucci entrou com as cobranças após manter diálogo com a diretoria sobre receber o dinheiro nos mesmos termos do Regime Centralizado, se o plano de pagamento for aprovado. Com o ingresso na Justiça, as duas partes entendem ser mais garantida a inclusão dessas dívidas no RCE.

Pelo Regime Centralizado, todos os credores recebem uma quantia mensal até a quitação. O plano apresentado pelo Corinthians à Justiça projeta a quitação dos débitos em 10 anos.

No último dia 23, a empresa do agente já havia obtido decisão que determina o pagamento em três dias, a partir da citação, em ação na qual cobra cerca de R$ 6,2 milhões. Um dia antes, o mesmo aconteceu em processo pelo qual o empresário exige o pagamento de R$ 24.570.561,19.