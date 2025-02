Justiça rejeita pedido do Corinthians por dinheiro bloqueado por empresário

A petição solicita que os valores bloqueados sejam transferidos para o processo em que o clube pediu o RCE (Regime Centralizado de Execuções). A agremiação fez a ressalva de que receitas pertencentes à Caixa Econômica Federal devem ser liberadas, mas não enviadas para o RCE.

Na ação em questão, foram bloqueados no ano passado, antes de o Alvinegro conseguir a suspensão das execuções, R$ 9.774.384,91. Em sua petição, o Alvinegro não detalha quanto desse montante pertenceria ao banco por causa do financiamento pela dívida referente à construção da Neo Química Arena.

"Indefiro [o pedido do Corinthians], uma vez que o valor bloqueado nesta execução já foi transferido para a conta do Juízo e já não pertence à esfera patrimonial do executado", diz trecho do despacho do juiz Luis Fernando Nardelli, assinado na última quinta (30).

A coluna entrou em contato com o departamento de comunicação do Alvinegro, mas não obteve uma manifestação sobre o tema desta reportagem até a conclusão deste post. Em caso de resposta, o conteúdo será atualizado.

No RCE, o Corinthians obteve, em 2 de dezembro, medida liminar que suspendeu todas as execuções contra o clube, impedindo novos bloqueios e penhoras. Isso até a homologação ou não do plano de quitação parcelada das dívidas apresentadas no processo. Os débitos com Cury estão nesse bolo.

No processo na 3ª Vara do Tatuapé, o empresário cobra, em valores iniciais, cerca de R$ 7,5 milhões. A quantia bloqueada já é suficiente para cobrir praticamente todo o valor cobrado atualizado.