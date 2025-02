Enfraquecimento de executivo é derrota pesada para o Corinthians

Ao mesmo tempo é mais fácil para o presidente demitir um CEO por não cumprir suas metas do que um diretor integrante de sua base de apoio.

Aumentar o profissionalismo na agremiação foi uma proposta da campanha de Augusto. Parte da torcida cobrou a contratação de um CEO.

Na prática, porém, o que se viu foi um executivo pressionado constantemente por conselheiros. Os críticos diziam discordar dos métodos de Luz, não de um executivo no comando.

No entanto, a mensagem que fica com a situação atual de Luz é que o Corinthians não está disposto ou não consegue romper com o modelo baseado no comando entregue a políticos.

"Choque de gestão" e "profissionalismo" devem seguir sendo expressões mais fortes em tempo de eleição do que na rotina corintiana. Isso é péssimo para o clube.