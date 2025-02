Por que executivo que chegou para ser CEO 'sumiu' do Corinthians em 2025

Em vez do trabalho presencial diário, o executivo mantém contato remoto com a equipe de sua empresa, a Alvarez & Marsal, que segue indo ao clube. Seu estafe presta consultoria na área financeira, fazendo diagnósticos e indicando caminhos para a diretoria decidir se segue ou não.

Futuras idas do executivo ao clube acontecerão em casos de necessidades específicas. Apesar do distanciamento físico, não houve rompimento entre o profissional e Augusto.

Desde que chegou ao Corinthians, o executivo enfrentou os efeitos da turbulência política no Parque São Jorge. Os problemas começaram antes mesmo de ele assinar contrato. Conselheiros apontaram que não havia no estatuto a previsão do cargo de CEO no Parque São Jorge e pressionaram a diretoria por uma mudança no acordo.

Augusto, que atualmente encara um processo de impeachment, já lidava com pressões de conselheiros.

Acabou sendo assinado um contrato de consultoria entre Alvarez & Marsal e Corinthians, com Fred como representante da empresa. Oficialmente, ele seria consultor, mas, na prática, atuaria como CEO.

Inicialmente, o profissional trabalharia exclusivamente no clube. No entanto, com menos atribuições na agremiação, agora ele está liberado para também exercer atividades em sua empresa.