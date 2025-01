Justiça rejeita pedido de empresário por dinheiro bloqueado do Corinthians

No processo em questão, a Link já havia conseguido levantar (repassar para a sua conta), antes da suspensão dos bloqueios, R$ 5.121.111,51 penhorados do Corinthians. O bloqueio discutido agora completa o valor cobrado pela empresa de Cury.

A Link, representada pela advogada Adriana Cury, sustenta que a penhora foi feita antes da suspensão das execuções e que com ela seu crédito foi satisfeito. Assim, o valor bloqueado não está mais sob o domínio do Corinthians, devendo ser transferido para a credora com a extinção do processo na sequência. Com a ação extinta, ela ficaria livre do alcance da suspensão das execuções.

O bloqueio do valor que faltava para completar o pagamento para Cury, cerca de R$ 735,4 milhões, foi determinado pelo juiz em 4 de novembro do ano passado por meio de uma busca reiterada nas contas do clube por até 30 dias.

A suspensão do processo por causa da decisão no RCE foi determinada por Tozetto em 6 de dezembro de 2024.

O mesmo juiz já havia indeferido pedido de levantamento de valores bloqueados na conta do Corinthians em favor da Link em processo no qual a empresa cobra, inicialmente, R$ 2.522.877,60.

A Link tenta interromper o RCE corintiano sob a alegação de que o clube cometeu fraude junto à Caixa Econômica Federal contra os credores que bloqueiam suas contas, como mostrou a coluna de Diego Garcia no UOL. O clube nega tal prática.