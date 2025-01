Cruzeiro vê meta de impactar mercado da bola cumprida

Com contratações como as de Gabigol, Dudu, Fabrício Bruno e Fagner, a direção do Cruzeiro avalia que alcançou a meta de causar impacto no mercado da bola.

Chamar atenção com reforços de peso faz parte do movimento para a agremiação recuperar espaço no cenário nacional.

A avaliação é de que os outros objetivos também foram alcançados. Entre eles estão suprir as carências do elenco e dar para Fernando Diniz um time técnico e jogadores com espírito vencedor.