Presidente do Corinthians convida conselheiros para evento com time no CT

Augusto Melo, presidente do Corinthians, decidiu convidar conselheiros do clube para uma apresentação do elenco para a temporada de 2025.

O evento acontecerá no próximo sábado (11), às 15h30, no CT Joaquim Grava, e será exclusivo para membros do Conselho Deliberativo (CD).

Vale lembrar que em breve o órgão vai se reunir para tomar uma decisão em relação ao pedido de impeachment feito pela oposição contra Augusto. A data da reunião não está definida.