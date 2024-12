Corinthians: crítico de Augusto promete discrição como presidente interino

No último sábado (28), Armando Mendonça, segundo vice-presidente do Corinthians e crítico da atual gestão, assumiu interinamente a presidência do clube. Ele ficará no cargo até o próximo dia 6.

Como o presidente Augusto Melo está viajando, o posto vinha sendo ocupado pelo primeiro vice, Osmar Stabile. Porém, ele também precisou se ausentar.

Apesar de suas divergências com Augusto, Armando promete não aproveitar a passagem pela cadeira presidencial para fazer movimentos bruscos.