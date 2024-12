São Paulo: oposição registra pedido de reunião para Casares dar explicações

Conselheiros de oposição no São Paulo protocolaram no Conselho Deliberativo (CD) pedido para a convocação de uma reunião extraordinária do órgão. O encontro seria para o presidente Julio Casares dar explicações sobre três temas.

Um dos assuntos é o plano do presidente de ter um parceiro nas categorias de base. A operação é vista pela oposição como uma cessão onerosa de parte do Centro de Formação de Atletas, que funciona em Cotia. Casares nega que esteja vendendo uma fatia das categorias de base.

Porém, o dirigente admite que está em negociação com o empresário grego Evangelos Marinakis por investimentos na base tricolor com direito a contrapartidas ainda não detalhadas.