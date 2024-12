São Paulo: Oposição quer reunião para Casares explicar negociação na base

O Marinakis esteve no Brasil, estive com ele, estive lá em Londres três dias e meio, embora algumas pessoas tenham falado que eu estava de férias, eu estava trabalhando, fizemos seis reuniões, não só com ele, mas com outros 'players' importantes. E nós conversamos. Claro que quando vemos uma notícia precipitada, 'venda da base', jamais. Isso é um patrimônio do São Paulo. O que nós estamos visualizando é um acordo operacional que tem o 'have and share', que é: o investidor coloca [dinheiro], mas também participa.

Julio Casares

O presidente são-paulino afirmou que a negociação está em fase embrionária, mas falou de aspectos positivos para seu clube, caso a conversa evolua.

"Imagina o São Paulo, no grupo dele [Marinakis], que tem Olympiakos, Nottingham Forest e Rio Ave. O jogador que está jogando em qualquer outro clube, que tem 15, 17 anos, vê o São Paulo como uma ponte mais próxima para ir para a Europa".

Os conselheiros também querem explicações sobre notícias que apontam existir uma resistência do departamento de futebol tricolor em respeitar o teto de gastos estabelecido pelo FIDC (Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios) criado pela agremiação para captar recursos.

O terceiro pedido de explicações é relativo ao projeto de reforma do Morumbis, incluindo a forma de arrecadação da verba para a obra.

O idealizador do requerimento é o conselheiro Edson Lapolla, crítico da atual gestão. Procurado, ele não quis dar entrevista sobre o tema.