Presidente do Santos vê orçamento com déficit de R$ 89 milhões: 'Realista'

Porém, projeta R$ 100.360.000 em receitas extraordinárias. São cerca de R$ 36,6 milhões a menos do que foi estimado para 2024.

As receitas ordinárias no ano em que o Peixe voltará à Série A do Brasileirão estão previstas em R$ 323.420.107. Esse valor representa um aumento de aproximadamente R$ 63,3 milhões na comparação com o que foi projetado para 2024.

A receita total prevista (R$ 423.780.107) é superior às despesas (R$ 395.094.212), sem contar as despesas financeiras.

A previsão fica no vermelho quando entram na conta R$ 118.252.000 referentes às despesas financeiras.

O parecer do Conselho Fiscal que recomendou a aprovação do orçamento explicou assim a situação: "O déficit ocorre devido a despesas financeiras, como amortização de atletas, provisões e reversões de perdas, bem como a depreciação de ativos. Tais parâmetros fogem um pouco do controle do executivo".