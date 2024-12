Para o Corinthians, última rodada vale alcançar meta prevista em orçamento

Classificado para a Libertadores e a Copa do Brasil, o Corinthians encerra sua participação no Brasileirão com a chance de alcançar a meta mínima prevista em seu orçamento para a competição.

A previsão orçamentária do clube para 2024 calculou as receitas do Alvinegro com base na sétima posição no campeonato nacional.

O Corinthians entra em campo para enfrentar o Grêmio, neste domingo (8), como sétimo colocado. Um empate basta para manter essa posição.