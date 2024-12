Polícia marca depoimentos de membros de ex-patrocinadora do Corinthians

A Polícia Civil de São Paulo marcou para a próxima semana os depoimentos de dois representantes da Vai de Bet no inquérito policial ligado à intermediação do contrato de patrocínio da empresa com o Corinthians.

André Murilo de Barros Paz Bezerra, diretor financeiro, irá depor na próxima quarta-feira (11). No dia seguinte, será a vez de José André da Rocha Neto.

Ambos serão ouvidos como testemunhas na 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).