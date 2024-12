Justiça nega pedido de presidente do Corinthians para suspender reunião

A Justiça de São Paulo indeferiu, nesta segunda (2), pedido de tutela provisória feito por Augusto Melo para suspender a reunião do Conselho Deliberativo marcada para esta noite. Na sessão, será julgado pedido de impeachment contra o presidente do Corinthians.

Augusto entrou com ação contra o presidente do Conselho Deliberativo (CD), Romeu Tuma Júnior, para anular a convocação da reunião.

O presidente alegou irregularidades no processo que culminou com a convocação do encontro e sustentou que teve ferido o seu direito de defesa. Além de pedir a suspensão da sessão, o principal dirigente corintiano pediu que nenhuma outra reunião para julgar sua destituição fosse marcada até o julgamento final da ação. Ele enfrenta dois pedidos de impeachment.