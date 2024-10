Líder de torcida organizada do São Paulo não se elege vereador

Caso um vereador fique impossibilitado de seguir cumprindo seu mandato, assume o posto o suplente com maior número de votos entre os que se candidataram pelo mesmo partido de quem será substituído.

No caso de Baby, sete suplentes do MDB obtiveram votação maior do que a dele.

O suplente de vereador não recebe remuneração enquanto estiver na suplência.

Em seu perfil no Instagram, Baby escreveu a seguinte mensagem após a divulgação do resultado da eleição municipal:

"É preciso coragem e o Baby tem de sobra. Permita-se arriscar, errar, acertar. Só não fique na dúvida. Obrigado, meu povo. 12.961 votos".