Corinthians celebra 'adaptação' de Coronado e apoio de colegas marcadores

Isso principalmente em relação ao que ele estava acostumado a encarar no futebol árabe. Entre 2018 e o início de 2024, Coronado atuou nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita.

A análise é de que o jogo por lá é mais lento, com mais espaço e menos contato físico do que por aqui. A falta de intensidade durante as partidas é uma crítica frequente às atuações do meia. Contratado em fevereiro para ser uma das referências técnicas, o meio-campista virou reserva, ofuscado por Garro.

"Ele jogou a vida inteira fora. É difícil você ficar tanto tempo fora. Depois, quando você chega, é tudo diferente", disse Rubens Gomes, o Rubão, que era diretor de futebol no momento em que Coronado foi contratado.

Autor de um golaço contra o Fortaleza, o meia foi o maestro do Alvinegro na capital cearense. Além da melhor adaptação, no CT corintiano outra explicação para o desempenho do meia é tática.

O argumento é de que Charles, Ryan e Bidon, escalados como titulares no meio, fizeram o trabalho pesado de marcação, protegendo Coronado e dando sustentação para a atuação dele na criação das jogadas.

Após o show de Coronado diante do Fortaleza, já há na diretoria quem diga que nenhum clube do país tem dois armadores do mesmo nível dele e de Garro.