Eficiente, Corinthians abre vantagem na decisão do Brasileirão feminino

Outro roteiro seguido pelas corintianas foi o de resistir bem nos momentos em que a equipe foi pressionada.

Tanto que o time de Lucas Piccinato fez 3 a 0 no momento em que era mais "agredido". Foram dois gols de Vic Albuquerque e um de Milene.

Só não estava no script a desatenção no final do jogo, que permitiu o gol de honra do São Paulo, marcado por Ariel Godoi.

A diminuição da desvantagem tricolor não muda o fato de o Corinthians ser favorito para levantar a taça no próximo domingo, em Itaquera. Porém, dá mais esperança para as são-paulinas sobre ainda ser possível desbancar as alvinegras. Para isso, elas precisarão ser eficientes como as adversárias costumam ser.