Corinthians: cobrança de agente causa novo bloqueio de R$ 1,2 mi em contas

A ação é movida pela Link Assessoria Esportiva e Propaganda, empresa de Cury.

No mesmo processo, na última quinta (1º), a juíza Marcia Cardoso, da 5ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, havia deferido a penhora de valores que o Corinthians venha a receber pela venda de jogadores. Transferências de atletas do clube só podem ser oficializadas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) se o débito for pago.

Em resposta enviada à coluna na última segunda, o departamento de comunicação do Corinthians informou que o clube vai recorrer contra a decisão.

A dívida

A Link e a empresa do agente André Luís de Souza tinham comissão para receber do Corinthians pelo contrato de Éderson, hoje na Atalanta (ITA), com o clube, firmado em 2020. Souza cedeu parte de seus créditos para a Link em 2021.

Segundo a petição inicial apresentada pela empresa de Cury, em abril de 2023, durante a gestão de Duilio Monteiro Alves, foi feito um acordo para o pagamento do débito, que estava em aberto desde janeiro de 2021. A Link alega que o Corinthians não pagou nenhuma parcela combinada. A empresa tem em sua defesa Adriana Cury Marduy Severini, irmã do agente.