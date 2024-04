'Se matarmos o mensageiro, não chegam mensagens', diz senador sobre Textor

Ele contou ter ido à polícia horas antes para entregar provas e prestar depoimento.

Força tática

Portinho diz que Polícia Federal e MP já deveriam ter criado grupos táticos especializados para combater manipulações em jogos. Ele havia defendido que a lei que regulamenta as apostas definisse essa criação. Porém, ela trata apenas dos recursos a serem investidos em fiscalização.

O senador acredita que serão frequentes as suspeitas de ações para manipular os jogos de futebol por causa da proliferação das casas de apostas.

"Há recurso na lei para isso. Agora, falta iniciativa da Polícia federal e do Ministério Público de ter um grupo tático especializado porque todo ano a gente vai ter suspeitas. Pode apostar, porque isso está, a partir do momento que legalizam as apostas, no imaginário popular", afirmou Portinho.

"Quando um time perde um campeonato, o torcedor já pensa se foi roubado. Aliás, já era assim com o árbitro, né? O VAR tentou ajudar e ainda continua com problema, né? Então, as apostas agravam isso. Por isso que eu votei contra as apostas. Azar do futebol", conclui o senador.