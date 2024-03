Presidente do Conselho do Corinthians cobra de Augusto resposta para Duilio

Indagado pela coluna sobre o andamento do caso, Tuma revelou incômodo com a falta de resposta.

"Lamento profundamente o que considero parecer um desrespeito a mim e ao Conselho, pois já cobrei várias vezes e sempre ouvi que a resposta está pronta e que será encaminhada. Entretanto, até o momento, nada. Vou aguardar até segunda-feira (1) para ver se o espírito da Páscoa sensibiliza a administração, caso contrário serei obrigado a adotar as medidas necessárias", disse o presidente do CD. Ele afirmou que não adiantaria as eventuais ações.

Procurado, o departamento de comunicação do Corinthians afirmou que o documento com a resposta será protocolado na próxima segunda no CD.

Duilio e os outros ex-dirigentes pedem o número de veículos que pertencem ao Corinthians, a identificação do local em que foram encontrados, lugar em que estão guardados até as vendas que seriam feitas pela atual diretoria e dados de identificação de cada um. Também solicitaram os nomes dos diretores que usaram os automóveis.

O texto assinado pelos ex-dirigentes diz ainda que, se os fatos não forem verdadeiros, será possível, após apuração, responsabilizar os envolvidos por eventuais danos causados pela criação e divulgação de fake news, protegendo a instituição e os membros de sua diretoria executiva.