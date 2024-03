Estatísticas mostram equilíbrio entre ataque e defesa como arma do Flamengo

Tite vem batendo na tecla da importância de que o Flamengo demonstre equilíbrio entre ataque e defesa. Até aqui, o objetivo tem sido alcançado. As estatísticas do Rubro-Negro no Campeonato Carioca mostram que o equilíbrio é uma das principais armas da equipe.

O time da Gávea lidera estatísticas ofensivas e defensivas da competição numa demonstração de que ataca e defende praticamente com a mesma qualidade, como exige seu treinador.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, pelas semifinais, no último sábado (9), o Flamengo acumula 25 gols marcados e apenas um sofrido durante o campeonato. Assim, segue ostentando o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Vale lembrar que o gol levado e um dos tentos marcados foram com o time reserva, sem Tite no banco.