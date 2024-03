Corinthians: apuração de queixa de racismo contra conselheiro ganha fôlego

Mané, aliado histórico de Andrés Sanchez, foi acusado por seu colega de conselho Luiz Ricardo Alves, o Seedorf, de proferir as seguintes palavras em reunião do Conselho em 24 de abril de 2023: "Cala a boca, seu neguinho, vai tomar no c...". Na ocasião, Mané afirmou ter dito "amiguinho"

Em 27 de junho de 2022, a conselheira Suzy Miranda Sanchez, hoje diretora social, acusou Mané de ter dito para ela, antes de uma sessão do Conselho: "ameaçando não, eu vou te dar um murro nessa sua boca de bosta".

Quando as duas acusações chegaram à comissão, o presidente do órgão era André Luiz Oliveira, o André Negão, um dos fundadores do grupo Renovação e Transparência (RT), assim como Andrés. Mané e André foram assessores do ex-presidente em seus tempos de deputado federal.

O RT ficou no poder de 2007 até o fim do ano passado. O reinado acabou por causa da derrota de André para Augusto Melo na eleição presidencial de novembro. Da mesma forma que Suzy, Seedorf faz parte da base aliada de Augusto.

Procurado pela coluna, André afirmou que quando recebeu os casos nomeou relatores, seguindo as regras da comissão.