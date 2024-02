Polícia aguarda perícia por pista sobre tiros contra sede do Corinthians

A Polícia Civil de São Paulo aguarda a conclusão de perícias em imagens registradas por câmeras de segurança do clube e de empresas da região para tentar identificar quem atirou contra a sede do Corinthians, em novembro do ano passado.

A informação foi dada à coluna pelo delegado Cesar Saad, da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade).

"As imagens estão todas para degravação na perícia. Como a pessoa estava de capacete, obviamente o reconhecimento facial fica descartado. Mas a gente está trabalhando para identificar a moto (que teria sido usada pelo criminoso), se havia outro veículo junto com ele. Então, isso tudo está na perícia", disse Saad.