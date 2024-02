Três problemas que o Corinthians precisa resolver para estancar crise

Sem reforços, será difícil Mano Menezes promover o salto de qualidade que a equipe precisa. Além disso, enquanto o nível do elenco não melhorar, a diretoria ficará fragilizada ao cobrar comissão técnica e jogadores.

O desafio dos cartolas é acelerar as contratações, mas sem deixar a pressa interferir na qualidade dos atletas pretendidos.

2 - Rota de colisão

É evidente que Mano Menezes está insatisfeito com a forma com que a diretoria conduziu a reformulação da equipe até aqui. As falas do treinador sobre a falta de reforços deixam isso claro.

O mesmo vale para as declarações do técnico sobre a expectativa gerada na torcida pelo presidente do clube, Augusto Melo, e por Rubens Gomes, diretor de futebol, que prometeram um time para brigar por títulos.

Nos bastidores, também é perceptível o desconforto da direção com o discurso de Mano, o que inclui a cobrança pública a jogadores.