- Valor de compra pré-fixado em 11 milhões de euros.

- Cláusula de retorno imediato.

Nesta terça-feira (23), o Flamengo solicitou a assinatura do contrato sem os pontos acima ajustados ou o retorno imediato do jogador. Como não houve acerto entre as equipes pelo empréstimo, Matheus França deixou as dependências do CT Dr. Joaquim Grava".