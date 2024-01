Veríssimo

As críticas existem, como as que apontam precipitação de Augusto ao anunciar a compra de direitos de Lucas Veríssimo sem que ela estivesse assinada.

O zagueiro acabou vendido pelo Benfica e deixou o Alvinegro surpreendentemente na véspera da estreia no Paulistão.

Para os que têm pressa na aceleração da chegada de um executivo de futebol, a presença de um profissional poderia ter evitado o problema. A aposta é de que alguém com mais experiência no mercado não teria sentido segurança na negociação antes da assinatura do novo contrato do jogador a ponto de anunciá-la.

No entanto, para a diretoria, o que deveria estar em discussão é o contrato feito na administração do ex-presidente Duilio Monteiro Alves com o Benfica. O documento permitia ao clube português retirar o zagueiro antes do fim do empréstimo sem indenização.

Matheuzinho