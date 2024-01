Apesar de estar no mercado em busca de um executivo de futebol, a diretoria do Corinthians se sente confortável sem que o cargo seja ocupado.

O discurso interno é de que a ausência desse profissional não tem prejudicado a montagem do elenco. O entendimento é de que tem funcionado a busca de reforços com a combinação entre os pedidos de Mano Menezes e avaliação do Cifut (Centro de Inteligência do Futebol).

Thiago Gasparino, contratado como analista de mercado, é peça central nessa engrenagem. Decisões são tomadas com base nos dados levantados por ele.