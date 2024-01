Confira o comunicado da Allegra:

"A Concessionária Allegra Pacaembu informa que as obras de reforma, modernização e restauro do Complexo seguem em ritmo acelerado e que o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho estará apto a receber a final da Copa São Paulo, em janeiro próximo, com capacidade para aproximadamente 10 mil torcedores, que terão acesso à Arquibancada Norte.

A realização do jogo, no entanto, depende da decisão da Federação Paulista de Futebol, em função do desejo das equipes finalistas em jogarem no Pacaembu. Além de ser necessária, claro, a liberação do alvará de funcionamento por parte do Poder Público.

Por fim, informamos que ainda no primeiro semestre de 2024, o Complexo estará preparado para receber outros eventos, que irão compor seu cronograma de reabertura".

Na manhã desta segunda, a FPF não havia descartado oficialmente o uso do Pacaembu na decisão e não tinha uma definição sobre o local a ser utilizado.

Na noite da última sexta, a coluna havia pedido uma posição oficial da FPF sobre a possibilidade de a decisão da Copinha ser no Pacaembu. A resposta foi a seguinte nota, que já fora emitida pela entidade: