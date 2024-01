Em sua primeira entrevista coletiva como presidente do Corinthians, na última terça (2), Augusto Melo prometeu transparência em relação às contratações. Isso por meio da divulgação de dados das negociações. Porém, as quantias relativas aos reforços já anunciados não foram divulgadas de forma oficial. Tal situação acontece porque a diretoria ainda trabalha na elaboração do projeto idealizado pelo presidente.

A ideia é divulgar no site do Alvinegro detalhes como montante pago por direitos econômicos, a forma de pagamento, as fatias de direitos adquiridas e tempo de contrato.

As remunerações pessoais, como salários, direitos de imagem, luvas e bonificações serão mantidas em sigilo para não ferir a privacidade dos jogadores.